شيكابالا: هحضر لقاء الزمالك وشباب بلوزداد في الدرجه الثالثة

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرّر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال شيكابالا نجم الزمالك السابق، عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة ام بي سي مصر 2: “كابتن معتمد جمال طلب مني أكون موجود في مباراة الزمالك القادمة قدام شباب بلوزداد”.

وتابع: “بإذن الله تعالى هكون حاضر لقاء شباب بلوزداد الجمعة في ستاد القاهرة في الدرجه الثالثة”.

وأضاف: “مش هقعد في المقصوره ولا أي مكان .. هروح للدرجة الثالثة يوم الجمعة مع جمهور الزمالك”.

واختتم: “كنت دائمًا بقولهم نفسي أجرب أحضر مباراة في الدرجة الثالثة وأنا اطلب مني أحضر اللقاء من كابتن معتمد جمال”.