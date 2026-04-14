قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

دخلت أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر مرحلة جديدة تحمل مؤشرات إيجابية بعدما شهدت تحركًا قانونيًا مهمًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أعاد الأمل في إمكانية تغيير مسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.

وكشف المستشار هاني زهران محامي اللاعب أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قررت قبول الطعن المقدم من جانب رمضان صبحي من الناحية الشكلية بعد التأكد من التزامه بكافة الضوابط القانونية والإجرائية سواء من حيث التوقيت أو استيفاء المستندات المطلوبة.

ويُعد هذا القرار خطوة أولى مهمة إذ يعكس أن الطعن لم يُرفض مبدئيًا بل انتقل إلى مرحلة الفحص الموضوعي.

ولم يتوقف الأمر عند حدود القبول الإجرائي حيث أوضح الدفاع أن المحكمة رأت وجود أسباب جدية تستحق إعادة النظر في القضية وهو ما دفعها إلى مخاطبة الأطراف المعنية رسميًا وفي مقدمتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومحكمة التحكيم الرياضي من أجل تقديم ردودهم على الدفوع المقدمة من جانب اللاعب.

 هذا التطور يعكس أن القضية لم تعد مجرد إجراء شكلي بل أصبحت محل تقييم قانوني دقيق قد يحمل تغييرات حقيقية في مسار الحكم.

جدول زمني

وفي إطار الإجراءات حددت المحكمة جدولًا زمنيًا واضحًا لتبادل المذكرات بين الأطراف حيث منحت الجهات المعنية مهلة حتى الرابع من مايو لتقديم ردودها مع إمكانية مد هذه المهلة حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته. وبعد ذلك يحصل فريق الدفاع عن اللاعب على فترة تصل إلى عشرين يومًا للرد النهائي قبل أن يتم حجز القضية للحكم عقب اكتمال كافة المرافعات.

وأشار محامي اللاعب إلى أن مدة الإيقاف والتي تصل إلى أربع سنوات يتم احتسابها بداية من عام 2024 موضحًا أن الفترة التي يقضيها اللاعب في إجراءات الطعن والتقاضي تُحتسب ضمن مدة العقوبة وهو ما قد يكون له تأثير في تقليل مدة الغياب الفعلية حال صدور قرار بتخفيف العقوبة أو إلغائها.

تدريب منفرد

وعلى الصعيد الفني يواصل رمضان صبحي تدريباته بشكل منتظم للحفاظ على جاهزيته البدنية حيث يخوض برنامجًا تدريبيًا داخل صالة الألعاب في محاولة للبقاء في أفضل حالة ممكنة تحسبًا لأي قرار مفاجئ قد يعيده سريعًا إلى الملاعب.

وأكد دفاعه أن اللاعب سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية فور صدور حكم لصالحه حتى في حال إعادة القضية مجددًا إلى محكمة التحكيم الرياضي.

سيناريوهات الموقف

وتبقى القضية مفتوحة على عدة سيناريوهات تتراوح بين إلغاء العقوبة بشكل كامل أو تخفيفها أو تأييد القرار السابق وهي احتمالات ستتحدد بناءً على قوة الدفوع القانونية وردود الجهات الدولية ومدى اقتناع المحكمة بوجود أخطاء أو تجاوزات في الإجراءات السابقة.

ولا تقتصر أهمية هذه القضية على اللاعب وحده بل تمتد لتؤثر على مستقبل بيراميدز الذي يفتقد أحد أبرز عناصره كما تعكس في الوقت ذاته طبيعة التعقيدات المرتبطة بقضايا المنشطات والدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات الدولية في الفصل بمثل هذه النزاعات.

ورغم صعوبة المشهد تسود حالة من التفاؤل الحذر داخل معسكر اللاعب مدفوعة بقبول الطعن والإشارات الإيجابية الأولية في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من تطورات قد تعيد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية إلى الواجهة أو تؤكد استمرار غيابه لفترة أطول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

ترشيحاتنا

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد