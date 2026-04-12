شوبير: قبول الطعن خطوة أولى في طريق إنقاذ رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات قضية لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بعد قبول الطعن المقدم ضد العقوبة الصادرة بحقه في أزمة المنشطات.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح الأحد، أن قبول الطعن يُعد إجراءً طبيعيًا، حيث تبدأ المحكمة أولًا بقبول النظر فيه قبل الشروع في دراسة تفاصيله، مشيرًا إلى أن المحكمة الفيدرالية ليست جهة رياضية، لكنها وافقت على مناقشة الطعن.

وأضاف أن الخطوة التالية تتضمن إرسال الطعن إلى جميع الأطراف المعنية للاستماع إلى ردودهم، قبل إصدار القرار النهائي، مؤكدًا أن القضية لا تزال مستمرة ومرتبطة بعامل الوقت، خاصة أن العقوبة الموقعة على اللاعب تصل إلى أربع سنوات، وهي أقصى عقوبة ممكنة.

وأشار إلى أن فريق الدفاع الخاص برمضان صبحي يبذل جهودًا مكثفة من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها، موضحًا أن المحكمة الفيدرالية أمام خيارين فقط: إما تأييد العقوبة أو إلغاؤها بالكامل، وهو ما يمنح اللاعب أملًا في العودة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على صعوبة الموقف، إذ لا يُسمح للاعب خلال فترة الإيقاف بأي نشاط كروي، بما في ذلك التدريبات مع فريقه، مشددًا على أهمية حفاظه على لياقته في انتظار القرار النهائي، معربًا عن أمله في رفع العقوبة وعودته إلى الملاعب من جديد.