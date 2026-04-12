شوبير يكشف كواليس غياب حسين الشحات عن مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس حصول حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة فريقه أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما يؤدي إلى غيابه رسميًا عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وأوضح أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر برنامج «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، أن الشحات شارك أساسيًا في اللقاء بعد فترة من الغياب، وقدم أداءً مقبولًا رغم عدم ظهور الفريق بأفضل مستوياته.

وأشار إلى أن اللاعب دخل المباراة وهو يحمل إنذارين، ما جعله مهددًا بالغياب عن مواجهة بيراميدز حال حصوله على بطاقة جديدة. وأضاف أن سير المباراة بشكل هادئ قد يكون دفع الشحات إلى القتال داخل الملعب، في محاولة للحصول على الإنذار الثالث.

وتابع شوبير أن هذا السيناريو قد يكون بهدف “تصفير” عداد الإنذارات في توقيت مناسب، بما يسمح للاعب بالعودة لاحقًا دون ضغوط، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال مرحلة الحسم من الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة قد تؤثر بشكل كبير على صراع اللقب.