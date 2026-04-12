أحمد شوبير يحسم الجدل حول عرض بورتو لضم حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود عرض من نادي بورتو لضم لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة “أون سبورت إف إم”، أنه لا يوجد حتى الآن أي عرض رسمي من البرتغال لضم اللاعب، كما أكد أيضًا أنه لا توجد عروض رسمية لأي لاعب في النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وقال إن حسام عبد المجيد لديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن من خلال بوابة الزمالك، موضحًا أن الأندية قد تؤجل حسم ملفات الاحتراف والصفقات الجديدة إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

بشكل عام، ما يتم تداوله حتى الآن يظل في إطار الشائعات، في انتظار تحركات رسمية خلال الفترة المقبلة.