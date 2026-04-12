إعلامي يكشف كواليس ملف تجديد حسام عبد المجيد في الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن آخر تطورات ملف تجديد عقد مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، والذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

وقال محمد أضا خلال برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين إدارة الزمالك واللاعب وشقيقه على عقد جلسة حاسمة لبحث ملف التجديد، وذلك عقب نهاية كأس العالم 2026، خاصة في ظل توقعات بمشاركة اللاعب مع المنتخب الوطني خلال البطولة.

وأضاف أضا، أن حسام عبد المجيد يرحب بفكرة الاحتراف الخارجي، لكنه يشترط في الوقت نفسه تحقيق استفادة مالية للنادي حال عدم توفر سيولة كافية داخل الزمالك لتجديد عقده.

وأشار أضا، إلى أن المفاوضات الأولية جاءت من أندية في فرنسا والنمسا، بينما لا توجد في الوقت الحالي أي عروض رسمية من الدوري البرتغالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزمالك واللاعب لم يتلقيا أي عرض من نادي بورتو كما تردد مؤخرًا.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن ملف اللاعب لا يزال مفتوحًا، ومن المنتظر حسمه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة وفقًا لمستجدات المفاوضات.