نجم الزمالك السابق : اشتقت لجماهيرنا .. والإصابات منعت اكتمال مسيرتي مع الفريق

أكد الجزائري محمد أمين عودية، نجم الزمالك السابق، اعتزازه بتجربته مع القلعة البيضاء، مشددا على أن الأبيض أحد أفضل الأندية في أفريقيا.

وقال عودية في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "اشتقت لجماهير الزمالك كثيرا والإصابات سبب عدم اكتمال مسيرتي مع القلعة البيضاء وأعتبر بتجربتي مع الفارس الأبيض".

وأضاف: "اكتسبت خبرات كثيرة بسبب لعبي بجانب أحمد حسام ميدو وعمرو زكس وشيكابالا ولم أكن محظوظا باللعب للزمالك لفترة طويلة".

وأوضح: "الزمالك بدأ مباراة شباب بلوزداد بشكل جيد للغاية، وخوان بيزيرا سجل هدف للفوز من خلال عمق دفاع الفريق الجزائري والفريق الأبيض نجح في فرض أسلوب لعبه".