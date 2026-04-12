محمد أمين عودية: أعتز بتجربتي الاحترافية القصيرة بنادي الزمالك

أكد الجزائري محمد أمين عودية، نجم الزمالك السابق، ذهابه لمعسكر القلعة البيضاء في للجزائر بسبب انتمائه للفريق الأبيض.

وقال عودية في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت سعيدا للغاية لزيارتي فريق الزمالك في الجزائر واعتبر هذا النادي بيتي، وأتمنى تقديم الأبيض مباراة مميزة مثل لقاء الذهاب".

وأضاف: "الزمالك استنزف شباب بلوزداد على المستوى التكتيكي داخل الملعب، وهناك أزمة في الفريق الجزائري بسبب المدير الفني والتي أثرت على مستوى الفريق".

وأوضح: "دفاع الزمالك أكثر ما لفت انتباهي ونجاحهم في الخروج بالكرة بشكل ناجح، وشخصية البطل حسمت فوز القلعة البيضاء على شباب بلوزداد".