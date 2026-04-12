شوبير: حضور مشروط لـ سيد عبد الحفيظ في جلسة الفار

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أحدث المستجدات الخاصة بجلسة النادي الأهلي المرتقبة اليوم داخل اتحاد الكرة المصري، من أجل الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح شوبير، في تصريحاته الإذاعية صباح الأحد، أنه وفقًا لآخر المعلومات حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، هناك احتمال للسماح بحضور سيد عبد الحفيظ، على أن يرافقه وفد مكوّن من شخصين من النادي، بشرط أن يكونا حاملين كارنيهات تابعة لاتحاد الكرة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة شدد على عدم السماح بدخول أي خبير أصوات أو خبير تحكيمي خلال الجلسة، مؤكدًا أن حضور عبد الحفيظ نفسه يظل مرهونًا بالحصول على موافقة هاني أبو ريدة.