قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رمضان صبحي يواصل تدريباته منفردا وسط الإيقاف.. ومصير عودته للملاعب ما زال معلقًا

إسلام مقلد

يواصل لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، أداء تدريباته البدنية بشكل يومي داخل صالة الألعاب الرياضية، في ظل استمرار قرار إيقافه وحرمانه من المشاركة أو التدريب الجماعي مع الفريق.

يأتي ذلك بعد قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، ما يمنعه من ممارسة أي نشاط كروي رسمي أو استخدام مرافق النادي، على خلفية قضايا متعلقة بمكافحة المنشطات.

وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في 26 نوفمبر الماضي إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، بعد إدانته في قضية التلاعب بعينة منشطات، عقب ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت في 3 أبريل الماضي.

وفي المقابل، تقدم الدفاع القانوني للاعب بتظلم رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، عبر الطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية السويسرية، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها.

وتشير التطورات الأخيرة، إلى قبول المحكمة الفيدرالية للطعن شكليًا، مع منح الأطراف المعنية مهلة للرد حتى 4 مايو المقبل، وهو ما يمنح مؤشرات أولية على إمكانية إعادة النظر في القضية.

وأوضح محامي اللاعب هاني زهران، أن قبول الطعن شكليًا قد يفتح الباب أمام احتمالات إيجابية، مؤكدًا أن القرار النهائي قد يصدر خلال شهري مايو ويونيو، سواء بإلغاء الإيقاف أو تثبيته لمدة 4 سنوات كاملة.

وفي السياق ذاته، أكد والد زوجة اللاعب إكرامي الشحات أن خطاب قبول الطعن قد وصل بالفعل، مشيرًا إلى متابعة قانونية مستمرة لمجريات القضية.

وغادر رمضان صبحي ، الحبس في يناير الماضي بعد قبول استئنافه في قضية منفصلة، فيما لا يزال بعيدًا عن الملاعب منذ صدور قرار الإيقاف المرتبط بقضية المنشطات، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبله الكروي بشكل كامل.

نادي بيراميدز بيراميدز رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

فيديو

سيد رجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

