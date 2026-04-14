رمضان صبحي يواصل تدريباته منفردا وسط الإيقاف.. ومصير عودته للملاعب ما زال معلقًا

يواصل لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، أداء تدريباته البدنية بشكل يومي داخل صالة الألعاب الرياضية، في ظل استمرار قرار إيقافه وحرمانه من المشاركة أو التدريب الجماعي مع الفريق.

يأتي ذلك بعد قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، ما يمنعه من ممارسة أي نشاط كروي رسمي أو استخدام مرافق النادي، على خلفية قضايا متعلقة بمكافحة المنشطات.

وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في 26 نوفمبر الماضي إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، بعد إدانته في قضية التلاعب بعينة منشطات، عقب ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت في 3 أبريل الماضي.

وفي المقابل، تقدم الدفاع القانوني للاعب بتظلم رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، عبر الطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية السويسرية، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها.

وتشير التطورات الأخيرة، إلى قبول المحكمة الفيدرالية للطعن شكليًا، مع منح الأطراف المعنية مهلة للرد حتى 4 مايو المقبل، وهو ما يمنح مؤشرات أولية على إمكانية إعادة النظر في القضية.

وأوضح محامي اللاعب هاني زهران، أن قبول الطعن شكليًا قد يفتح الباب أمام احتمالات إيجابية، مؤكدًا أن القرار النهائي قد يصدر خلال شهري مايو ويونيو، سواء بإلغاء الإيقاف أو تثبيته لمدة 4 سنوات كاملة.

وفي السياق ذاته، أكد والد زوجة اللاعب إكرامي الشحات أن خطاب قبول الطعن قد وصل بالفعل، مشيرًا إلى متابعة قانونية مستمرة لمجريات القضية.

وغادر رمضان صبحي ، الحبس في يناير الماضي بعد قبول استئنافه في قضية منفصلة، فيما لا يزال بعيدًا عن الملاعب منذ صدور قرار الإيقاف المرتبط بقضية المنشطات، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبله الكروي بشكل كامل.