إكرامي يكشف مفاجأة بشأن رمضان صبحي

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الطعن اللي اتقدم للمحكمة الفيدرالية اتقبل، والمحامي السويسري بعت لشريف قاله إن المحكمة هتبعت تاني للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بحيث يردوا على الكلام قبل يوم 4 مايو".

وأضاف: "بعدين إحنا نرد عليهم تاني".

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت، في 26 نوفمبر الماضي، إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، عقب ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها في 3 أبريل الماضي.