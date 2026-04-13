بيراميدز vs زد .. ماذا يحدث حال التعادل في نهائي كأس مصر؟

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره فريق زد في نهائي بطولة كأس مصر يوم 10 مايو المقبل.

وتقام مباراة بيراميدز وزد فى نهائي بطولة كأس مصر علي ملعب استاد القاهرة الدولي فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وفي حال إنتهاء مباراة بيراميدز وزد فى نهائي بطولة كاس مصر بالتعادل بأي نتيجة سوف يحتكم الفريقان إلي شوطان إضافيان وفي حالة استمرار التعادل يتم حسم النتيجة من خلال ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق انبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، باستاد بتروسبورت، ليضرب السماوي موعداً مع فريق زد في المباراة النهائية.

فيما تأهل فريق زد لنهائي بطولة كاس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.