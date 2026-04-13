خالد الغندور: خلاف داخل جهاز الأهلي بسبب برنامج الإعداد قبل بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المدير الفني توروب قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، في إطار البرنامج التحضيري للفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن القرار لم يحظَ بترحيب كامل داخل الجهاز الفني، حيث أبدى المدرب العام عادل مصطفى تحفظه على هذه الخطوة، مقترحًا استمرار التدريبات وخوض مباراتين وديتين خلال نفس الفترة.

ويأتي هذا الاختلاف في وجهات النظر في ظل الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم 27 أبريل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاء المرتقب.