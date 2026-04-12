عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري

عبر عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن سعادته الكبيرة بالتعادل أمام بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2025-2026، مؤجهًا الشكر لـ نبيل الكوكي المدير الفني السابق للأخضر.

وتعادل فريق المصري مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، في إطار المرحلة الثانية من دوري نايل لتحديد بطل الدوري، ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 33 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 44 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أشكر كامل أبو علي ومجلس إدارة النادي المصري على كل الدعم خلال الأيام الماضية، والدخول في أجواء الفريق سريعا في وقت صعب، فريق خاسر مباراة الزمالك برباعية وتحدثنا مع اللاعبين في الأمور النفسية".

وتابع: "قمنا بشحن البطاريات، ولكن أمامنا مباريات صعبة، 7 أندية تواجدوا في المجموعة النهائية والكل لديه أهداف والمنافسة قوية على اللقب، وثلاثي القمة "الأهلي - الزمالك - بيراميدز" يتنافسوا على الدوري والثلاثي يسعون لتحقيق الفوز والتتويج بالدوري".

وأكمل: "الـ 4 أندية الأخرى يسعوا لتحقيق نتائج إيجابية، و6 مباريات صعبة على الجميع بكل تأكيد، وأشكر اللاعبين على كل ما بذلوه داخل الملعب، والتركيز العالي والتنفيد المثالي".

وذكر: "أشكر نبيل الكوكي، المدير الفني السابق الذي عمل فريق المصري ووصل للـ 7 الكبار وربع نهائي الكونفدرالية".

واختتم النحاس حديثه قائلا: "طبيعي الفريق في نهاية الموسم والإرهاق بيكون واضح، وبنسعى لتحقيق أفضل النتائج، وفي الشوط الثاني سعينا للفوز، والطرد هنا وهنا وهدف هنا وهنا، والمباراة كانت ممتعة للجماهير، وكان هناك حالة طرد وكذلك تغيير محمود حمادة غير الخطط الفنية، ولكن الحمد لله على النتيجة".