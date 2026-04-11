محمد أضا : رمضان صبحي موهبة كبيرة .. ويستحق فرصة جديدة

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن تمنيه عودة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة كروية كبيرة قادرة على تقديم الإضافة للكرة المصرية حال حصوله على الفرصة من جديد.

وقال أضا خلال برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن المرحلة المقبلة تتطلب من رمضان صبحي بذل مجهود كبير والعمل بأقصى طاقته من أجل العودة للملاعب، خاصة في ظل التطورات الخاصة بأزمة المنشطات.

وأضاف أن رمضان صبحي يعد من أبرز المواهب في الكرة المصرية، مشددًا على ضرورة دعمه للعودة من جديد سواء لناديه أو للملاعب، مع ضرورة الابتعاد عن الهجوم عليه في الفترة الحالية.

واختتم أضا تصريحاته موجها رسالة للجماهير قائلًا: «حطوا نفسكم مكانه».