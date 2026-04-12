المنافسة على اللقب تشتعل.. ترتيب مجموعة التتويج بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في ظل الصراع المحتدم بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي.

سقط بيراميدز في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

تضم مجموعة التتويج التي تتنافس على لقب الدوري كل من الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري، إنبي، سموحة.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك – 46 نقطة

2- بيراميدز – 44 نقطة

3- الأهلي – 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 40 نقطة

5- إنبي– 34 نقطة

6- المصري– 33 نقطة

7- سموحة – 31 نقطة