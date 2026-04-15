طارق سليمان: تركيزنا مُنصب على تدريب أهلي طرابلس.. وحسام البدري مدرب أسطورة | فيديو

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بنادي أهلي طرابلس الليبي، أن تركيز الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، منصبّ على الفريق في الوقت الراهن، مشيدًا بما يقدمه البدري من مستويات مع النادي.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الدوري الليبي صعب جدًا، وهو من أصعب الدوريات في المنطقة، وعندما تحقق لقب الدوري هناك يكون بعد مشوار شاق جدًا، يبدأ بدور أول ودور ثانٍ، ثم مرحلة التتويج لسداسي المقدمة في الدوري».

وأضاف: «حسام البدري أعتبره مدربًا أسطورة في ظل ما يقدمه من مستويات مع الفريق».

وحول مسألة تولي تدريب منتخب ليبيا خلفًا للسنغالي أليو سيسيه، قال سليمان: «هناك حديث يُقال بالفعل عن إمكانية تولي تدريب منتخب ليبيا، ولكننا في كامل تركيزنا مع فريق أهلي طرابلس، ولم يحدث أي تواصل رسمي من قبل الاتحاد الليبي بشأن تدريب المنتخب».

وحول إمكانية تولي تدريب الأهلي المصري، قال: «شغلنا الآن هو الأهم، والتركيز الكامل مع الفريق في المراحل الحاسمة من الموسم مع أهلي طرابلس، والحديث عن تدريب النادي الأهلي مجرد اجتهادات فقط لا غير».

وفي سياق آخر، رأى طارق سليمان أن فرص مصطفى شوبير في حراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم أعلى، مستطردًا: «ولكن هذا لا يعني أن محمد الشناوي بعيد عن المنافسة في حراسة مرمى المنتخب».

وأضاف: «إذا كنت مدربًا لحراس منتخب مصر، فسأضم محمد الشناوي إلى المنتخب في كأس العالم، لأنه يمتلك رصيدًا كبيرًا مع الأهلي».

وأشار سليمان إلى أن المهدي سليمان يجب أيضًا ضمه لقائمة المنتخب، في ظل خوضه مباريات بمستويات عالية مع نادي الزمالك.