قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد .. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي

حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي  أكتوبر/ أسوان/ أبوسمبل

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:

1. ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع 

2. المشاهد العظيمة  التي يستعرضها  الفيديو و الصور التالية ليست مجرد مشاهد للخط الثاني من شبكة القطار  الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/ابوسمبل بطول  1100 كيلو متر  وانما تجسد المجهود الضخم لآلاف من المهندسين والعمال المصريين المهرة ..هذا المجهود  هو "بناء المستقبل".

3. يمتد الخط من محطة الفيوم / بني سويف  وحتي مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، على أن يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل ويشمل الخط  على عدد 36 محطة ( 10 محطات للقطار السريع – 26 محطة للقطار الإقليمى).

4. يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من الشبكة في محطة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث من الشبكة في محطة قنا .

5. شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات وكذلك  خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير . 

6. كما يساهم الخط في الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط .

7.  شبكة  القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة توفر  الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.


 

القطار الكهربائي النقل السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد