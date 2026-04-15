«توروب» يُجهّز محمد الشناوي للعودة مع الأهلي حال تخفيف العقوبة

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ييس توروب مع الحارس محمد الشناوي على منحه فرصة للمشاركة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، حال صدور قرار بتخفيف العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط.



وأوضح “أضا” عبر برنامج “الماتش” المُذاع على قناة “صدى البلد”، أن توروب أكد أن ما تردد بشأن الاعتماد على مصطفى شوبير بشكل كامل في الفترة المقبلة غير صحيح، مشددًا على أن الشناوي سيعود لحسابات الفريق الفنية فور السماح له بالمشاركة رسميًا.



وأوضح المدير الفني للحارس الدولي أن “الشناوي” سيحصل على مباراة أو مباراتين على الأقل قبل معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم، حال رفع الإيقاف عنه، وذلك لضمان جاهزيته الفنية والبدنية في المرحلة المقبلة.

واختتم قائلاً: "خدوها مني ، كده كده محمد الشناوي حاجز مكانه في كأس العالم 2026".