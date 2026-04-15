طريقة عمل الكبدة بالردّة في المنزل مثل المطاعم .. سهلة ومقرمشة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الكبدة بالردة بطعم يشبه المطاعم، وهو ما تقدمه الشيف فاطمة أبو حاتي بوصفة مميزة تعتمد على تتبيلة غنية وتغليف يمنح الكبدة قرمشة مثالية من الخارج وطراوة من الداخل، مع خطوات بسيطة تضمن نجاح الوصفة في المنزل.

تعد الكبدة بالردة من الأكلات الشعبية المحببة، والتي يمكن تحضيرها بسهولة بمكونات متوفرة، مع الالتزام بخطوات التتبيل والتغليف للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل

المكونات:

كيلو شرائح كبدة

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بهارات السبعة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة خل

عصير 2 ليمونة

ثانيًا: التغليف

كوب ردة ناعمة

نصف كوب دقيق أبيض

نصف كوب نشا

خطوات التحضير:

التتبيل:

ـ تُخلط الكبدة مع التوابل والخل وعصير الليمون جيدًا، ثم تُترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين لضمان امتصاص النكهات.

التغليف:

ـ في وعاء آخر، تُخلط الردة مع النشا والدقيق، ويمكن إضافة رشة من نفس التوابل لزيادة النكهة.

التجهيز للقلي:

ـ تُغمس شرائح الكبدة في خليط الردة، ثم تُرص في طبق وتُترك قليلًا في الثلاجة حتى تتماسك.

القلي:

ـ تُقلى الكبدة في زيت غزير دون تقليبها سريعًا، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وقوامًا مقرمشًا.

التقديم:

ـ تُقدم مع بقدونس مفروم، لتحصل على طعم شهي وقوام متوازن بين الطراوة والقرمشة.

فوائد الكبدة الصحية

وأشارت تقارير طبية منشورة في مجلة Minerva Medica إلى أن الكبدة تحتوي على عناصر غذائية مهمة، من أبرزها:

ـ الحديد: يساعد في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم

ـ فيتامين A: يدعم صحة النظر والمناعة

ـ فيتامينات B وحمض الفوليك: مهمة للحوامل وتكوين الجنين ودعم صحة القلب والكلى

كما أوضحت دراسة نشرت في مجلة Hepato-Gastroenterology أن تناول الكبدة قد يساهم في تقليل التهابات الكبد الفيروسية عند استخدامها ضمن نظام غذائي متوازن إلى جانب العلاج.

نصائح للحصول على كبدة مقرمشة مثل المطاعم

ـ الالتزام بمدة التتبيل لنتيجة أفضل

ـ عدم تقليب الكبدة أثناء القلي مبكرًا

ـ استخدام زيت غزير وساخن

ـ إضافة التوابل للردة لرفع الطعم