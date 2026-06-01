ردا على ضربات سنتكوم.. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية رداً على قصف برج اتصالات في جزيرة سيريك، في خطوة تعكس تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية المحدودة ضد أهداف داخل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت مواقع رادار ومنشآت قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيّرة في منطقتي غروك وجزيرة قشم.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن العمليات نُفذت يومي السبت والأحد، ووصفتها بأنها "مدروسة ومحدودة"، مؤكدة أنها جاءت رداً على ما اعتبرته "إجراءات إيرانية عدائية"، من بينها إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-1 أثناء تحليقها فوق المياه الدولية.

وينظر إلى هذه التطورات على أنها مؤشر جديد على اتساع دائرة المواجهة بين الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.