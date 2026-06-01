هيئة الدواء تنفي وجود أدوية تؤثر علي نتائج تحليل المخدرات

نفت هيئة الدواء المصرية ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية، من تصريحات منسوبة للهيئة تفيد بصدور بيان صحفى، حول تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطى المخدرة.

و تؤكد الهيئة أنها لم تصدر أى بيانات صحفية اليوم بخصوص ذلك الموضوع.

وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام تحرى الدقة وعدم نشر أى معلومات منسوبة للهيئة دون الرجوع لها؛ حيث أن ذلك يؤدى إلى إحداث بلبلة في آليات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة عن نتائج التحاليل، في الوقت الذى تقوم فيه الجهات المعنية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكذلك كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيق معايير دقيقة في آليات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة من خلال أحدث الأجهزة، والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة أو نتيجة تناول أنواع أخرى من الأدوية.

تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة

حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكذلك معامل الجهات الحكومية المعنية كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل.