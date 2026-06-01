برشلونة يفتح باب المفاوضات مع أتلتيكو مدريد لضم ألفاريز

كشفت تقارير صحفية، نقلًا عن الصحفي فيرناندو بولو، أن نادي برشلونة تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى نادي أتلتيكو مدريد، وذلك في إطار اهتمامه بضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال الفترة المقبلة.

برشلونة

وبحسب نفس المصادر، فإن العرض المقدم من برشلونة لم يحظَ بردود مرضية أو مقنعة من إدارة أتلتيكو مدريد، التي لم تُبدِ مرونة واضحة في فتح باب التفاوض حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة لا ترغب في الانشغال كثيرًا بالتفاصيل الجانبية، حيث ترى أن جوهر القضية يتمثل في رغبة جوليان ألفاريز نفسه في مغادرة أتلتيكو مدريد وخوض تجربة جديدة بقميص النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف الصفقة، في ظل استمرار تمسك برشلونة بضم اللاعب، وترقب موقف أتلتيكو النهائي من العرض المقدم.