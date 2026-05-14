الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية: التعامل مع أكثر من 15 ألف شكوى واستفسار منذ تفعيل المنظومة الحكومية

منظومة الشكاوي
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية نجاحها في التعامل مع أكثر من 15 ألف شكوى واستفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية مارس 2026، والموزعة داخليا على الإدارات المعنية بالهيئة، وذلك بنسبة إنجاز قاربت 100%، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة  على  دعم التطوير المستدام لمنظومة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الاستجابة للشكاوى والاستفسارات بما يدعم جودة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الربع الأول من عام 2026 تم استقبال ما يقرب من 700 شكوى واستفسار من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء،  وتم الانتهاء من التعامل معها بنسبة إنجاز قرابة 100%، حيث  شملت أبرز الموضوعات الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمستحضرات والمنشآت الصيدلية، والاستفسارات الخاصة بتوافر الأدوية، وتراخيص المؤسسات الصيدلية، وقد تم إحالتها إلى الإدارات الفنية المعنية والتعامل معها بسرعة وفاعلية وفق أعلى معايير الجودة والدقة.

 سرية البيانات وخصوصية المواطنين

كما شددت هيئة الدواء المصرية على التزامها الكامل بالحفاظ على ميثاق شرف المنظومة نحو سرية البيانات وخصوصية المواطنين، وذلك لتحقيق العدالة والحيادية في فحص الشكاوى والاستفسارات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية فعالة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الدوائية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وتحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى ورضا المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من المهندس كرم خليفة قابل  مدير إدارة المتابعة  بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قنوات التواصل المجتمعي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاستجابة لشكاوى المواطنين، استنادًا إلى قرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وفي سياق التطوير المستمر، أكدت الهيئة مواصلة جهودها لتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية، والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، والعمل على سرعة معالجة أسباب الشكاوى وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول المؤسسي المستدام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وفي إطار تعزيز التواصل المجتمعي، تحرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لشكاوى واستفسارات المواطنين، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة ويرفع من كفاءة منظومة العمل داخل القطاع الدوائي المصري.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من خلال:

البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg⁠

تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول

الخط الساخن: 16528

مع إتاحة رمز الاستجابة السريعة (َ(QR عبر البوستر التوعوي المرفق.

يأتي ذلك في إطار رؤية هيئة الدواء المصرية نحو بناء منظومة دوائية متطورة ترتكز على سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وتعزيز ثقة المواطنين، من خلال تفعيل آليات التواصل الفعال والتعامل الفوري مع الشكاوى والاستفسارات، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين وفقًا لأفضل الممارسات المؤسسية.

ازالة تعدي
