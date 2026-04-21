رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الأدوية .. ماذا قال؟

كشف الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، تفاصيل الطلبات التي تلقتها الهيئة بخصوص تسعير الأدوية .

وأوضح الغمراوي خلال كلمة له في افتتاح أحد خطوط انتاج القطرة التابع لاحدي شركات الأدوية بالإسكندرية ، إن عملية تسعير الأدوية تخضع في المقام الأول لعملية مستمرة وفقا لعدد من المحددات المعينة التي تدرس حالة الأسواق والعوامل المحيطة ، مشيرا إلي أن عملية التسعير ليست خاطعة لوقت معين أو أزمة بل مستمرة للتقييم وطرح التوصيات اللازمة .

نتلقي طلبات من الشركات يوميا

وأشار الغمراوي إلي أن سعر المادة الخام الخاصة بالأدوية متغير وهناك ارتفاع فيها لذا نتلقي طلبات من الشركات يوميا وسيتم دراستها والبت فيها بطريقة علمية وآليات محددة تراعي طرفي المنظومة المريض بتوفير الدواء بسعر عادل ، و اصحاب الشركات بسعر يضمن استمرارية إنتاجه بشكل عادل وغير مبالغ فيه