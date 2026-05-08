بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

في إطار منشورتها الدورية، قامت هيئة الدواء المصرية بسحب كميات كبيرة من تشغيلات الأدوية من السوق الدوائي ، مابين غش تجاري وتشغيلات مهربة من بعد الأدوية.
وبلغ عدد المنشوارت الخاصة بسحب الأدوية من الاسواق 41 منشوراً تضمن عدد من الأدوية ما بين مستحضرات طبية وتجميل وأدوية حيوية في الاسواق .
بالاسماء الأدوية المسحوبة من الاسواق خلال 2026
- منشور رقم (1) لسنة 2026 سحب DiclacAmpoule 75 mg
- منشور رقم (2) لسنة 2026 غش تجاري MuivyPura GABA PLUS
ADHD Control
- منشور رقم (3) لسنة 2026 غش تجاري Xtandi 40 mg
- منشور رقم (4) لسنة 2026 غش تجاري VARNOVA 10 mg
- منشور رقم (5) لسنة 2026 غش تجاري Tiger plaster
- منشور رقم (6) لسنة 2026 غش تجاري IverzineLotion 60 ML
- منشور رقم (7) لسنة 2026 غش تجاري TAVANIC 500 MG5 Film coated tablets
- منشور رقم (8) لسنة 2026 سحب Neo chem 30% wsp .1kg
- منشور رقم (9) لسنة 2026 سحب Emami Gold Indian Henna 120 gm
- منشور رقم (10) لسنة 2026 سحب Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022
- منشور رقم (11) لسنة 2026 غش تجاري Coloverin-D 30 film coated
tablets
- منشور رقم (12) لسنة 2026 غش تجاري perfectil Original
- منشور رقم (13) لسنة 2026 غش تجاري ZURCAL1 vial of Powder For
Solution For Iv Injection
- منشور رقم (14) لسنة 2026 غش تجاري Amoxicillin Trihydrate20 % (W.S.P)
Doxycycline 20% (W.S.P)
Ampicillin Trihydrate 20% (W.S.P)
Neobiotic(W.S.P)
- منشور رقم (15) لسنة 2026 سحب E-moxclav1gm film coated tablet
- منشور رقم (16) لسنة 2026 سحب Adport 1 mg Hard gelatin capsules
- منشور رقم (17) لسنة 2026 غش تجاري Epclusa® 100 mg/400 mg
- منشور رقم (18) لسنة 2026 غش تجاري Ciprofar 750 mg
- منشور رقم (19) لسنة 2026 غش تجاري Unispecta-L
- منشور رقم (20) لسنة 2026 غش تجاري (Pantogar) Growthpartigar
Shampoo
- منشور رقم (21) لسنة 2026 غش تجاري Keppra 500 mg tablets
- منشور رقم (22) لسنة 2026 سحب Vanish10/40 mg FCT
- منشور رقم (23) لسنة 2026 سحب Mycopedis topical spray
- منشور رقم (24) لسنة 2026 غش تجاري Cialis 20 MG
- منشور رقم (25) لسنة 2026 سحب Omnipaque 300 mg/ml
- منشور رقم (26) لسنة 2026 غش تجاري FLOPADEX 8mg Hard Gelatin Capsules
- منشور رقم (27) لسنة 2026 غش تجاري JUSTIN Blue Hair Anti-Dandruff Shampoo
- منشور رقم (28) لسنة 2026 غش تجاري Tavanic 500mg
- منشور رقم (29) لسنة 2026 غش تجاري Rhophylac300
- منشور رقم (30) لسنة 2026 سحب Touchstone
- منشور رقم (31) لسنة 2026 سحب Staturic 40 mg
- منشور رقم (32) لسنة 2026 سحب Enolotax 250 mg HGC
- منشور رقم (33) لسنة 2026 سحب Infusion pump set with Regulator
- منشور رقم (34) لسنة 2026 غش تجاري Dexamethasone -INAD PHARMA
Solution for injection/infusion 8 mg\2ml
- منشور رقم (35) لسنة 2026 غش تجاري Keytruda injection 100 mg \4 ml
- منشور رقم (36) لسنة 2026 غش تجاري «OTIX LIV DROP LOTION - ANTIFUNGAL 15MLOTIX LIV SPRAY LOTION - ANTIFUNGAL 60ML »
- منشور رقم (37) لسنة 2026 غش تجاري FASTRINE Spray for Oral Cavity Care 60 ML (PEPPERMINT FLAVOR)
- منشور رقم (38) لسنة 2026 سحب Bambedil syrup
- منشور رقم (39) لسنة 2026 سحب Flumox1000mg film coated tablet
- منشور رقم (40) لسنة 2026 غش تجاري Gerdustop
Esomeprazole 40mg
- منشور رقم (41) لسنة 2026 سحب Microserc 8mg