قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. صور
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

الأدوية
الأدوية
عبدالصمد ماهر

في إطار منشورتها الدورية، قامت هيئة الدواء المصرية بسحب كميات كبيرة من تشغيلات  الأدوية من السوق الدوائي ، مابين غش تجاري وتشغيلات مهربة من بعد الأدوية. 

 وبلغ عدد المنشوارت الخاصة بسحب الأدوية من الاسواق 41 منشوراً تضمن عدد من الأدوية ما بين مستحضرات طبية وتجميل وأدوية حيوية في الاسواق . 

 بالاسماء الأدوية المسحوبة من الاسواق خلال 2026 

 

  • منشور رقم (1) لسنة 2026    سحب    DiclacAmpoule 75 mg
  • منشور رقم (2) لسنة 2026    غش تجاري    MuivyPura GABA PLUS
    ADHD Control
  • منشور رقم (3) لسنة 2026    غش تجاري    Xtandi 40 mg
  • منشور رقم (4) لسنة 2026    غش تجاري    VARNOVA 10 mg
  • منشور رقم (5) لسنة 2026    غش تجاري     Tiger plaster
  • منشور رقم (6) لسنة 2026    غش تجاري    IverzineLotion 60 ML
  • منشور رقم (7) لسنة 2026    غش تجاري    TAVANIC 500 MG5 Film coated tablets
  • منشور رقم (8) لسنة 2026    سحب    Neo chem 30% wsp .1kg
  • منشور رقم (9) لسنة 2026    سحب    Emami Gold Indian Henna 120 gm
  • منشور رقم (10) لسنة 2026    سحب     Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022
  • منشور رقم (11) لسنة 2026    غش تجاري    Coloverin-D 30 film coated
    tablets
  • منشور رقم (12) لسنة 2026    غش تجاري    perfectil Original
  • منشور رقم (13) لسنة 2026    غش تجاري    ZURCAL1 vial of Powder For
    Solution For Iv Injection
  • منشور رقم (14) لسنة 2026    غش تجاري     Amoxicillin Trihydrate20 % (W.S.P)
    Doxycycline 20% (W.S.P)
    Ampicillin Trihydrate 20% (W.S.P)
    Neobiotic(W.S.P)
  • منشور رقم (15) لسنة 2026    سحب    E-moxclav1gm film coated tablet
  • منشور رقم (16) لسنة 2026    سحب    Adport 1 mg Hard gelatin capsules
  • منشور رقم (17) لسنة 2026    غش تجاري    Epclusa® 100 mg/400 mg
  • منشور رقم (18) لسنة 2026    غش تجاري    Ciprofar 750 mg
  • منشور رقم (19) لسنة 2026    غش تجاري    Unispecta-L
  • منشور رقم (20) لسنة 2026    غش تجاري    (Pantogar) Growthpartigar
    Shampoo
  • منشور رقم (21) لسنة 2026    غش تجاري    Keppra 500 mg tablets
  • منشور رقم (22) لسنة 2026    سحب     Vanish10/40 mg FCT
  • منشور رقم (23) لسنة 2026    سحب    Mycopedis topical spray
  • منشور رقم (24) لسنة 2026    غش تجاري    Cialis 20 MG
  • منشور رقم (25) لسنة 2026    سحب    Omnipaque 300 mg/ml
  • منشور رقم (26) لسنة 2026    غش تجاري    FLOPADEX 8mg Hard Gelatin Capsules
  • منشور رقم (27) لسنة 2026    غش تجاري    JUSTIN Blue Hair Anti-Dandruff Shampoo
  • منشور رقم (28) لسنة 2026    غش تجاري    Tavanic 500mg
  • منشور رقم (29) لسنة 2026    غش تجاري    Rhophylac300
  • منشور رقم (30) لسنة 2026    سحب    Touchstone
  • منشور رقم (31) لسنة 2026    سحب    Staturic 40 mg
  • منشور رقم (32) لسنة 2026    سحب    Enolotax 250 mg HGC
  • منشور رقم (33) لسنة 2026    سحب    Infusion pump set with Regulator
  • منشور رقم (34) لسنة 2026    غش تجاري    Dexamethasone -INAD PHARMA
    Solution for injection/infusion 8 mg\2ml
  • منشور رقم (35) لسنة 2026    غش تجاري    Keytruda injection 100 mg \4 ml
  • منشور رقم (36) لسنة 2026    غش تجاري    «OTIX LIV DROP LOTION - ANTIFUNGAL 15MLOTIX LIV SPRAY LOTION - ANTIFUNGAL 60ML » 
  • منشور رقم (37) لسنة 2026    غش تجاري    FASTRINE Spray for Oral Cavity Care 60 ML (PEPPERMINT FLAVOR)
  • منشور رقم (38) لسنة 2026    سحب    Bambedil syrup
  • منشور رقم (39) لسنة 2026    سحب    Flumox1000mg film coated tablet
  • منشور رقم (40) لسنة 2026    غش تجاري    Gerdustop
    Esomeprazole 40mg
  • منشور رقم (41) لسنة 2026    سحب    Microserc 8mg
هيئة الدواء المصرية غش تجاري تشغيلات مهربة السوق الدوائي سحب الأدوية الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم

دعوة الإسلام إلى التراحم ووجوب أداء الزكاة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعاء وشكر الله

أحمد الطلحي: الأخلاق النبوية تصنع السعادة الحقيقية في حياة الإنسان

قراءة القرآن

كيف ندخل في طريق الصادقين؟ أحمد الطلحي يجيب

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد