الصحة ترد على شائعات إلغاء وجبات الفريق الطبي بالمستشفيات لترشيد النفقات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الحقيقة وراء تداول منشور عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مزاعم بشأن صدور قرار من وزير الصحة والسكان بإلغاء صرف الوجبات المخصصة للأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية تحت ما سُمي بـ«ترشيد النفقات»





وأكد عبدالغفار ، أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي قرار أو توجيه بهذا الشأن، كما أن منظومة صرف الوجبات للعاملين بالمستشفيات مستمرة وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، خاصة للعاملين بالنوبات وفترات العمل التي تستلزم التواجد المتواصل داخل المنشآت الصحية.



الحقيقة



وتهيب وزارة الصحة والسكان بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة بين العاملين بالقطاع الصحي أو الرأي العام، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

