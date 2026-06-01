الجيش الأمريكي يعلن استهداف رادارات ومنشآت مسيرات في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية المحدودة ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع للرادار ومنشآت قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيرة في منطقتي غروك وجزيرة قشم، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن العمليات نفذت يومي السبت والأحد في إطار ما وصفته بـ"الرد الدفاعي" على تحركات إيرانية اعتبرتها عدائية، من بينها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 أثناء تحليقها فوق المياه الدولية.

وأكدت "سنتكوم" أن المقاتلات الأمريكية تحركت بشكل فوري عقب الحادث، حيث استهدفت ودمرت منظومات دفاع جوي إيرانية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى طائرتين هجوميتين انتحاريتين بدون طيار.

وأضاف البيان أن هذه الأهداف كانت تمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة والسفن العابرة في المنطقة، مشدداً على أن الضربات جاءت بصورة "مدروسة ومحدودة" بهدف حماية المصالح الأمريكية وضمان أمن الممرات البحرية.

