قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
طلبت الدعاء له.. جد نور إيهاب يدخل العناية المركزة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟
جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات
الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام
مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 آخرين في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات بجنوب لبنان
دراسة صادمة.. النساء أكثر عرضة لإصابات حوادث السيارات بنسبة 60%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة تأخر المانجو في مصر.. نقيب الفلاحين يكشف ما يحدث بالمزارع الآن

المانجو
المانجو
شيماء مجدي

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن ما يتردد بشأن تأخر موسم حصاد المانجو في مصر لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الموسم يسير وفق معدلاته الطبيعية، حيث يبدأ حصاد المحصول خلال شهر يوليو المقبل ويستمر حتى نوفمبر من كل عام.

وأوضح أبو صدام خلال بيان له ،  أن ذروة إنتاج وتداول المانجو في الأسواق تكون خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية للموسم الحالي تبشر بإنتاج وفير وجودة مرتفعة، في ظل عدم وجود أي مشكلات تؤثر على الإنتاج أو تؤدي إلى تأخير الحصاد.

وأضاف أن المساحة المنتجة للمانجو هذا الموسم تتجاوز 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مع توقعات بوصول إجمالي الإنتاج إلى نحو 1.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية وحدها تستحوذ على ما يقرب من 500 ألف طن من الإنتاج، باعتبارها من أبرز مناطق زراعة المانجو في مصر.

وأشار إلى أن مناطق النوبارية والشرقية مرشحة لتحقيق زيادة في الإنتاج خلال الموسم الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة دخول مساحات جديدة مرحلة الإثمار، وهو ما يسهم في تعزيز المعروض المحلي وزيادة فرص التصدير.

وأكد أبو صدام أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج وتصدير المانجو، موضحًا أن المانجو المصرية تتمتع بسمعة متميزة عالميًا بفضل مذاقها الفريد وارتفاع نسبة السكريات بها وانخفاض الألياف، فضلًا عن توافقها مع معايير الجودة العالمية.

وأوضح أن موسم المانجو يبدأ بالأصناف مبكرة النضج مثل السكري والهندي والصديقة والعويسي، ثم تتوالى الأصناف الأخرى مثل الزبدية والفص والنعومي والتيمور، بينما تظهر الأصناف الأجنبية مثل الكيت والكنت في المراحل المتأخرة من الموسم.

وشدد نقيب الفلاحين على أنه لا توجد أي عوامل من شأنها تأخير إنتاج محصول المانجو بالكامل، موضحًا أن بعض الظروف المناخية أو الممارسات الزراعية قد تؤدي أحيانًا إلى التبكير في التزهير لدى بعض الأصناف أو في بعض المناطق، وهو ما يستدعي في كثير من الأحيان إزالة التزهير المبكر لعدم جدواه اقتصاديًا.

وأضاف أن عمليات الحصاد تبدأ عادة في محافظات الوجه القبلي قبل الوجه البحري، نظرًا لاختلاف الظروف المناخية وطبيعة الأصناف المزروعة في كل منطقة.

ووجه أبو صدام عدة نصائح لمزارعي المانجو خلال الفترة الحالية، أبرزها ضرورة الاعتدال في الري والتسميد، وتجنب تعطيش الأشجار أو إغراقها بالمياه، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة المحصول والإنتاجية.

كما دعا إلى عدم استخدام المبيدات الحشرية خلال فترة التزهير، حفاظًا على الحشرات النافعة التي تلعب دورًا أساسيًا في عملية التلقيح، مؤكدًا أهمية عدم التسرع في حصاد الثمار قبل اكتمال نضجها لضمان الحصول على أفضل جودة ممكنة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين.

المانجو أسعار المانجو محصول المانجو تأخر حصاد المانجو المانجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

القاهرة 34.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 1 يونيو

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: بلدنا يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا

إيران وأمريكا

الحرس الثوري: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها الهجوم الأمريكي على سيريك

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد