فرج عامر: بيع لاعب أو أكثر هو الحل الأسهل لأزمة وقف القيد.. والاهتمام بالناشئين ضرورة

علق المهندس فرج عامر على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأخيرة، مؤكدًا أن أسهل وأضمن حل لأي نادٍ يعاني من أزمة وقف القيد هو بيع لاعب أو أكثر لتوفير السيولة اللازمة وإنهاء المشكلة بشكل نهائي.

فرج عن ايقاف القيد

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بعد قرارات الكاف الأخيرة أعتقد أن أسهل وأضمن حل لأي نادٍ عنده مشكلة وقف قيد هو بيع لاعب أو أكثر، حيخلص نهائيًا المشكلة، لأن المبالغ لازم تكون مقيدة في الميزانية».

وأضاف: «بناءً على ذلك لازم يكون فيه اهتمام أكبر بقطاع الناشئين، بشرط محاربة ظاهرة تزوير السن في الناشئين، حتى تستفيد الأندية من تطوير المواهب وتصعيدها للفريق الأول أو تسويقها بالشكل المناسب».