إيمان عز الدين: أخطر كذبة إن الجمال بيتشاف.. الحقيقة إنه إحساس

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تناولت فيها مفهوم الجمال الحقيقي بعيدًا عن المظاهر الخارجية.

وقالت إيمان عز الدين إن “أخطر كذبة صدقناها عن أنفسنا هي أن الجمال يُرى فقط”، مؤكدة أن الحقيقة أن “الجمال يُعاش” وليس مجرد شكل أو ملامح أو مكياج أو فلتر.

وأضافت أن الجمال الحقيقي يظهر في تأثير الإنسان على من حوله، موضحة أن الشخص الجميل هو من يشعر الآخرون بالراحة في وجوده، ويبعث صوته الطمأنينة في النفوس، ويجعل من حوله يحبون الجلوس معه دون سبب.

وأشارت إلى أن هناك أشخاصًا يتمتعون بملامح جميلة لكن حضورهم ثقيل، بينما آخرون قد يكونون عاديين في الشكل لكن وجودهم يمنح الآخرين سعادة وراحة نفسية.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الجمال الحقيقي إحساس وليس مظهرًا، لافتة إلى أن نظرة من يحبوننا قد تكون هي المرآة الأصدق، وأن من لم يرَ نفسه جميلًا بعد ربما لم يقابل بعد من يراه بقلبه.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

