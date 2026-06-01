الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحرك أمريكي لإحياء التهدئة.. مقترح جديد لوقف المواجهات بين لبنان وإسرائيل

كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول، فإن واشنطن طرحت تصوراً أولياً يقضي بوقف حزب الله جميع عملياته العسكرية ضد إسرائيل، مقابل التزام تل أبيب بعدم توسيع عملياتها العسكرية أو تصعيدها داخل لبنان.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس اللبناني أبدى استعداداً لدفع المقترح إلى الأمام، إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بموقف يعتبر أن أي تهدئة يجب أن تبدأ أولاً بتوقف إسرائيل عن إطلاق النار، محملاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى لخفض التوتر.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ أمريكية متواصلة للتوصل إلى صيغة تهدئة جديدة من شأنها الحد من التصعيد العسكري المتبادل بين لبنان وإسرائيل وإفساح المجال أمام استئناف المسار الدبلوماسي.

