طريقة عمل سمك الماكريل بالليمون والزيت

يعد السمك الماكريل من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء أو بدلا من الرنجة والفسيخ في شم النسيم.

نعرض لكم طريقة عمل السمك الماكريل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

سمك ماكريل

ثوم

كمون ناعم

عصير ليمون

ملح

زيت

هريسة شطة

خل

طريقة عمل السمك الماكريل بالزيت والليمون

اغسلي السمك بالماء والخل والليمون واتركيه قليلا منقوع في الماء ثم صفيه وجففيه.

ضعي الثوم والكمون والملح في الكبة وضيفي عليهم عصير الليمون وهريسة الشطة ثم تبلي السمك بالخليط من الداخل والخارج

رصي السمك الماكريل في صينية ويرش الوجه بالزيت وضعيه في الفرن حتى تمام النضج