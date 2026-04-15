تفاصيل الصفقة الكبرى .. نائب ترامب: عدم امتلاك السلاح النووي مقابل «إيران مزدهرة»

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن تفاصيل أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات مع إيران، والتي ترأس خلالها الوفد الأمريكي خلال المباحثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال دي فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يريد صفقة جزئية، بل يريد صفقة شاملة".

وأضاف فانس، متحدثًا عن ترامب الذي يقول لإيران: "هذه هي الصفقة التي يعرضها"، مضيفًا أن ترامب يقول: "إذا التزمتم بعدم امتلاك سلاح نووي، فسوف نجعل إيران مزدهرة".

وتابع نائب الرئيس: "سنجعلها مزدهرة اقتصاديًا، وسنُشرك الشعب الإيراني في الاقتصاد العالمي بشكل لم يسبق له مثيل طوال حياتي".

وأوضح "فانس": "السبب وراء عدم إتمام الاتفاق حتى الآن هو أن الرئيس يرغب بشدة في اتفاق لا تمتلك فيه إيران سلاحًا نوويًا، ولا تكون دولة راعية للإرهاب، بل يُمكّن الشعب الإيراني من الازدهار والنمو والاندماج في الاقتصاد العالمي. وهذا هو المقابل الذي يعرضه".

وقال: "سنواصل المفاوضات ونسعى جاهدين لإتمام الاتفاق. لذا سأواصل الكفاح من أجل تحقيقه".