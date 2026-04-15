بشير التابعي: الزمالك «مبيقدرش» على اتحاد الكرة عكس الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بعض القرارات المطروحة من اتحاد الكرة لا يمكن تطبيقها عمليًا، مشيرًا إلى أن الأندية الكبرى هي الأكثر تأثيرًا داخل المنظومة.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أنباء مراجعة العقود الصورية للاعبين كلام في الهوا، وتقليل القوائم من 30 إلى 25 لاعبًا لن يكون مناسبًا للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "كيف سيتم تطبيق القرار واللاعبون مرتبطون بعقود رسمية مع الأندية؟".

وتابع: "الأهلي قادر يمرر قراراته على اتحاد الكرة، لكن الزمالك عمره ما قدر يفرض رأيه أو ياخد موقف وينفذه داخل الاتحاد".

وواصل:" الأندية التي تدير الأهلي لها هيبة وتأثير، وكلمتها مسموعة، على عكس الزمالك، ولو سألت أي شخص عن رئيس الزمالك قد لا يعرفه بوضوح".

واختتم: "من المتوقع أن يحدث تعديل في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد، حيث سيشارك سيف الدين الجزيري بدلًا من عدي الدباغ، مع تواجد محمود بنتايك وأحمد فتوح في التشكيل، بينما يجلس أحمد ربيع على مقاعد البدلاء".