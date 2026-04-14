طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

تُعد فطيرة الجلاش في الطاسة من أسرع الوصفات التي تجمع بين الطعم المقرمش والقوام الطري في نفس الوقت.

وقدم الشيف محمد حامد الوصفة طريقة عمل فطيرة الجلاش بحشو الجبن في الطاسة، وتتمتع هذه الوصفة بحشوة جبنة غنية تناسب الفطار أو العشاء الخفيف.

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

المكونات الأساسية:

لفة جلاش

سمن أو زبدة مذابة

كوب لبن

بيضة (اختياري)

ملح وفلفل

الحشو:

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

بسطرمة أو زيتون (حسب الرغبة)

خطوات التحضير:

ـ لتحضير خليط التوريق:

يتم خلط السمن أو الزبدة مع اللبن والبيض مع إضافة الملح والفلفل، للحصول على خليط يمنح الجلاش طراوة وقرمشة.

ـ لتطبيق الجلاش في الطاسة: تُدهن طاسة بقليل من السمن، ثم توضع 3 إلى 4 ورقات جلاش مع دهن كل ورقة بالخليط، مع ترك أطراف الجلاش خارج الطاسة.

ـ لإضافة الحشوة: تُوضع الجبنة الرومي والموتزاريلا في المنتصف، ويمكن إضافة بسطرمة أو زيتون حسب الرغبة.

ـ لغلق الفطيرة: تُطبق أطراف الجلاش على الحشوة، ثم تُضاف طبقات أخرى من الجلاش المدهون من الأعلى للحصول على توريق مثالي.

ـ التسوية: تُطهى الفطيرة على نار متوسطة إلى هادئة مع تغطية الطاسة، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم تُقلب على الوجه الآخر حتى تمام النضج

أسرار نجاح الوصفة

ـ استخدام الزبادي في الخليط يمنح الجلاش طراوة من الداخل وقرمشة من الخارج

ـ الطهي على نار هادئة يضمن تسوية الجلاش دون احتراق

ـ تطبيق الجلاش بشكل صحيح يعطي طبقات مورقة مثل الجلاش في الفرن

لماذا تعتبر هذه الوصفة مثالية؟

وتتميز فطيرة الجلاش في الطاسة بأنها:

ـ سريعة التحضير ولا تحتاج فرن

ـ اقتصادية بمكونات بسيطة

مناسبة للفطار أو العشاء الخفيف

ـ يمكن تنويع حشوتها حسب الرغبة