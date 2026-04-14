تعد فطائر البرجر من الأكلات الشهية التى يحبها الأشخاص من مختلف الأعمار ويمكن تقديمها كوجبة سريعة على مائدة الإفطار قبل الذهاب للعمل والمدارس.

نعرض لكم طريقة عمل فطائر البرجر من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

4 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1/3 كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن

للوجه

سمسم

بيض

للحشوة

700 جرام لحم مفروم

مخلل خيار

كاتشب

مايونيز

شرائح جبن البرجر

بصل مكرمل

فلفل رومي أحمر مشوي

طريقة عمل فطائر البرجر

حمري البرجر في طاسة بها زيت ساخن من الجانبين ثم يترك ليبرد.

في بولة اخلطي مكونات العجينة ثم اتركيها لتختمر حوالي ساعة.

اقسمي العجين كرات وتفرد دوائر ثم ضعي العجين في بولة وتضاف مكونات الحشوة والبرجر واغلقيها.

اجعل شكل فطائر البرجر دائرة ثم رصيها في صاج مدهون سمنة أو زيت ويدهن الوجه بالبيض والسمسم وادخلها في الفرن حتى تمام النضج.