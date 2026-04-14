إعادة تعريف التنقل بلا توتر: الكشف عن نظام الركن المتطور عالميًا

تخيّل كم من الوقت تهدره سنويًا فقط في البحث عن مكان لركن سيارتك أو حتى العثور عليها. تدخل إلى جراج تحت الأرض بعد يوم عمل طويل، لتقضي خمس دقائق إضافية في الدوران بحثًا عن مكان شاغر قبل أن تتمكن أخيرًا من التوجه إلى الداخل. أو تخرج مع عائلتك إلى المركز التجاري في عطلة نهاية الأسبوع، فتنتظر طويلًا لدرجة أن أطفالك يمكنهم إنهاء نصف حلقة كرتونية أثناء الانتظار. وربما تعود من رحلة عمل، تسحب أمتعتك عبر ساحة انتظار ضخمة، وتحاول بصعوبة تحديد موقع سيارتك. هذه اللحظات المتكررة والمحبِطة تسلب متعة القيادة دون أن نشعر.

ماذا لو استطعت النزول من سيارتك والتوجه مباشرة إلى منزلك، دون الحاجة للبحث عن مكان للركن مرة أخرى؟ هذه الرؤية باتت على وشك أن تصبح واقعًا. تقدم شيري، العلامة التي تضع راحة العائلة في قلب ابتكاراتها، تقنية الركن المتطور الخاصة بها، لتجعل مفهوم "انزل وانطلق" أسلوب حياة يومي. ويُعد هذا الإطلاق العالمي أول تطبيق إنتاجي واسع النطاق خارج الصين لنموذج ذكاء اصطناعي متكامل من البداية إلى النهاية لدى شركة صينية لصناعة السيارات، إيذانًا بمرحلة جديدة للقيادة الذكية الصينية على الساحة العالمية.

تنقل عائلي بلا توتر… في كل الظروف

مشهد حمل طفل بيد وحقيبة باليد الأخرى أثناء التنقل داخل جراج مظلم ومتشعب بحثًا عن السيارة أصبح من الماضي. كل ما عليك هو النزول من سيارتك، وتفعيل ميزة الركن المتطور عبر تطبيق الهاتف، واترك لسيارتك الباقي. ستتولى بنفسها العثور على مكان مناسب - بل وتتذكر الأماكن التي تفضلها - ويمكنها الركن بدقة في الزوايا الصعبة أو المساحات الضيقة التي يصعب فتح الأبواب فيها.

وعندما يحين وقت المغادرة، يكفي الضغط على التطبيق لاستدعاء سيارتك. سواء في يوم صيفي شديد الحرارة أو تحت أمطار غزيرة، ستصل سيارتك إليك بسلاسة في نقطة الالتقاء التي تحددها. تسافر مع أطفالك؟ لن تحتاج لإيقاظهم مبكرًا أو اصطحابهم عبر مواقف واسعة؛ بضع دقائق إضافية من النوم تكفي ليبدأوا الرحلة براحة. ومع الوالدين كبار السن، لن تقلق بشأن المسافات الطويلة داخل الجراجات المزدحمة. لا مزيد من البحث، ولا مزيد من الانتظار. فجوهر التكنولوجيا الحقيقي هو جعل كل رحلة عائلية أكثر سلاسة وراحة.

مدعومة بتكنولوجيا متقدمة… جاهزة لكل سيناريو

الثقة في أن سيارتك يمكنها الركن ذاتيًا والعودة إليك عند الطلب تنبع من بنية تقنية قوية ومتكاملة. يتميز نظام الركن المتطور من شيري بمنظومة قيادة ذكية شاملة، تمتد قدراتها من الإدراك إلى اتخاذ القرار، ما يمكّنها من التعامل بسلاسة مع مختلف ظروف الطرق حول العالم.

الإدراك البيئي: حل مبتكر يجمع بين الكاميرات وLiDAR بدمج عميق، مدعوم بخوارزمية Bird’s-Eye View (BEV) القائمة على Transformer، لقراءة دقيقة لمختلف السيناريوهات المرورية في بيئات متعددة.

تحديد الموقع والخرائط: من خلال دمج الخرائط عالية الدقة مع بيانات الاستشعار اللحظية، يقوم النظام برسم مساره بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي. ومع منصة البيانات المغلقة التي طورتها شيري داخليًا، يتعلم النظام باستمرار ويتكيف، مما يضمن أداءً موثوقًا حتى في المناطق غير المغطاة بالخرائط.

اتخاذ القرار والتخطيط: يعتمد النظام على شبكة عصبية متكاملة من البداية إلى النهاية، تتيح للسيارة اتخاذ قرارات قيادة تضاهي خبرة السائقين المحترفين. كما يعزز نظام ثنائي متعدد الأنماط - يجمع بين الذكاء الاصطناعي والقواعد البرمجية - مستوى الاعتمادية عبر التحقق المتبادل المستمر.

وخلال عملية الركن، تُظهر السيارة ذكاءً مروريًا لافتًا؛ إذ تستخدم استراتيجيات القيادة الدفاعية للتنقل بسلاسة في الممرات الضيقة عند مواجهة سيارات قادمة، وتتفادى الاختناقات، كما ترصد المشاة وتمنحهم الأولوية. والأهم أن هذه التجربة المتقدمة لم تعد حكرًا على السيارات الفاخرة، حيث تخطط شيري لتزويد طرازي Tiggo 7، وTiggo 8، بهذه التقنية في عام 2026، ما يعزز إتاحة التكنولوجيا الذكية لشريحة أوسع من المستخدمين.

أمان مطلق… وتحكم كامل بين يديك

لا تكتمل الراحة الحقيقية دون أساس راسخ من الأمان. وترتكز فلسفة شيري في تطوير هذه التقنية على مبدأ أن المستخدم يظل دائمًا صاحب القرار.

عملية الركن والاستدعاء بالكامل شفافة. من خلال التطبيق، يمكنك استعراض الأماكن المتاحة، ومتابعة بث مباشر لمحيط السيارة، والتدخل يدويًا في أي لحظة. كما يضم النظام آلية أمان صارمة: في حال انقطاع الاتصال أو ابتعاد انتباهك عن التطبيق - كقفل الشاشة أو التحقق من رسالة - لن تواصل السيارة السير بشكل عشوائي، بل ستقوم فورًا بتقليل السرعة، والتوقف بأمان، وتفعيل فرامل الانتظار، مع تنبيهك لاستعادة التحكم إذا تجاوزت المسافة حدًا معينًا.

وأثناء الحركة، تعبر السيارة عن نواياها باستخدام إشارات الاتجاه والأضواء التحذيرية. وإذا واجهت عائقًا أو طريقًا مغلقًا، تتوقف لتحديد مسار آمن، ثم تستأنف الحركة تلقائيًا عند توفر الطريق. كل حركة محسوبة بعناية، مع أولوية قصوى للسلامة.

