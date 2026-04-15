خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ13بمنطقة كفر طهرمس.

وأشارت التحريات طبقا لأقوال عدد من شهود العيان أن الفتاة سقطت من شرفة الطابق الثالث عشر لتسقط على سطح العقار المجاور بالطابق الثالث حيث نزل جسدها مسافة 10طوابق وأصيب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد وفارقت الحياة في الحال.

وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها لكشف مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وصحة إلقاء الفتاة بنفسها من أعلى العقار بسبب حالة اكتئاب أم كما تداول إنهاؤها حياتها بسبب خلاف مع صديقاتها.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث عشر بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بمصرع فتاة إثر سقوطها من أعلى عقار بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية أن المتوفاة سقطت من الطابق الثالث عشر ولقيت مصرعها في الحال.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الفتاة إلى ثلاجة الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.