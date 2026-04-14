استغل طفلًا وقفز بالترعة .. حيلة ديلر العياط للهرب من دورية الشرطة

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات سقوط مسجل خطر عقب هروبه من دورية أمنية في العياط، حيث أخفى مخدر حشيش في ملابس طفل وقفز في ترعة وتمت ملاحقته وضبطه.

أسفرت التحريات عن أنه أثناء مرور قوة أمنية لفحص الحالة الأمنية، لاحظت توقف “توك توك” وترجل أحد مستقليه محاولًا الهروب، قبل أن يقفز داخل مياه ترعة الجيزاوية هربًا من القوات.

بفحص التوك توك تبين وجود قائده وبرفقته طفل، وبمناقشتهما قررا أن الشخص الهارب أخرج قبل هروبه مواد مخدرة من بين طيات ملابسه ووضعها داخل ملابس الطفل، للتخلص منها في حالة ضبطه.

وأضافت التحريات أنه بتفتيش الطفل عُثر بحوزته على ٤ طرب من مخدر الحشيش، حيث أيدت أقواله ما جاء بالفحص، كما تم التوصل إلى شاهد واقعة أيد ذات الرواية بشأن قيام المتهم بإلقاء المواد المخدرة داخل ملابس نجله قبل القفز في الترعة.

توصلت التحريات إلى هوية المتهم الهارب وتبين أنه له معلومات جنائية سبق اتهامه في عدة قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية، حيث تم تحديد مكان اختبائه داخل إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات والفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.