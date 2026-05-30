أخر أيام العيد.. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة والمشروم

يعد الجلاش باللحمة المفرومة من الاطباق الشهيه التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة في أواخر أيام عيد الأضحى.

نعرض لكم طريقة الجلاش باللحمة المفرومة والمشروم من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● لفة جلاش

● سمنة

● لحمة مفرومة

● بصل

● ثوم

● مشروم

● زيتون شرائح

● جبنة مبشورة شيدر ومتزاريلا

● ملح

● فلفل

● بهارات

● فلفل ألوان

● فلفل حار

للوجه:

● بيضة

● لبن

● حبة البركة

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة والمشروم

يشوح البصل مع الثوم في السمنة ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم المشروم والزيتون وكل البهارات

ادهني صينية الفرن بالسمنة ثم رصي طبقات الجلاش وادهني بين الطبقات بالسمنة ثم يوضع حشوة اللحمة بالخضار ثم باقي طبقات الجلاش

ضعي خليط البيض واللبن على الوجه ثم الجبنة الشيدر والموتزاريلا ويمكن وضع رشة من حبة البركة حسب الرغبة