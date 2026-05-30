أيمن مصطفى مذيع حياة كريمة يحتفل بزفافه | صور

احتفل أيمن مصطفى مذيع برنامج حياة كريمة، خلال الساعات الماضية، بحفل زفافه.

أكد أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة، أن الشعب المصري بالنسبة له يكسر كل القواعد والأمور البديهية خلال أحداث التصوير، معلقا: "كل سنة بقول الظروف صعبة والأسعار غالية ومحدش هيعمل ولا يساعد ومش هعرف اطلع حلقات كويسة ولكن الناس بتساعد وكل ما الظروف زادت قسوة كل ما الناس تساعد أكتر".





وأضاف أيمن مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه يرى تعليقات من جمهور تزعم أن حلقات حياة كريمة تمثيلية وتكتب على فيس بوك أنها تمثيلية وهذا غير صحيح، قائلا: "اقسم بالله محدش عارف أننا بنصور واللى بيعرف بوقف الحلقة لكن بعذر الناس اللي بتقول كده لان الموضوع مش منطقي".



وعبر أيمن مصطفى، عن سعادته من ردود الفعل على حلقات حياة كريمة، متابعا: "الشعب المصري عظيم والسوشيال ميديا مش بتصدر إلا النماذج السيئة والشارع مليان ناس عظيمة وما زالت موجودة في الشارع ومحتاجة تظهر أكثر، ومفيش حد بيمثل هيعرف يعمل دور زي ده، وعشت كل المشاعر في الشهر ده ومنطقيا مش لاقي تفسير وسط الظروف والأوضاع الصعبة".