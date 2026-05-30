منافس مصر .. أنشيلوتي يكشف موعد عودة نيمار من الإصابة

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، موعد عودة نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، قبل انطلاق كأس العالم.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره مصر، الأسبوع المقبل، وديًا استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "نتوقع أن يكون نيمار جاهز في أول مباراة ضد المغرب، وإذا لم يتمكن من المشاركة، فسننتظره حتى المباراة الثانية".

إصابة نيمار

وأضاف: "لن نستبدل أي لاعب؛ اللاعبون الذين تم اختيارهم هم هؤلاء الـ26 لاعبًا، وهؤلاء الـ26 هم من سيشاركون في كأس العالم".

وعن إصابة نيمار وموقفه، واصل: " لا تضعون افتراضات لأشياء لم تحدث، نيمار سـيلعب كأس العالم ولن يتم استبعاده من الـمونديال".