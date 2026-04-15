نائب الرئيس الأمريكي يُفجّر مفاجأة: ترامب يريد اتفاقاً شاملاً.. وإيران مُستعدة للتفاهم

تطرّق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً إن ممثليها "يرغبون في التوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف فانس: "هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يمكن حل ذلك بين عشية وضحاها. وقف إطلاق النار قائم، وأنا متفائل بموقفنا".

وأكد نائب ترامب، أنه جلس وجها لوجه مع صاحب القرار الإيراني، ووجد رغبة في التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق ، قال مشرّع إيراني إن بلاده ستواصل المشاركة في المحادثات مع الولايات المتحدة رغم ما وصفه بعدم الثقة في الموقف الأمريكي، في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتبادلة بين الجانبين حول فرص العودة إلى طاولة التفاوض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن عضو البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إسماعيل كوثري، قوله إن إيران “ستواصل المشاركة في المحادثات لكشف سلوك الولايات المتحدة”، مع التأكيد في الوقت نفسه على “الاستعداد الكامل، بتوجيه من القيادة، لإفشال أي مخططات أمريكية وصفها بأنها أنانية”.