السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر

عبد العزيز جمال

تشهد مصر غدًا الأربعاء 15 أبريل 2026 موجة حارة قوية تضرب أغلب المحافظات، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد يزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في المناطق المكشوفة، حيث تصل الحرارة إلى 38 درجة على جنوب البلاد بحلول الخميس.

وتأتي هذه الموجة ضمن التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع، الذي يتسم بالتغيرات السريعة والحادة في درجات الحرارة.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل على أغلب المناطق، ما يمنح قدرًا من التوازن الحراري بعد ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

تحذيرات من الشبورة والأتربة

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت إلى ظهور أتربة عالقة خلال النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط الرياح في بعض الفترات.

نشاط الرياح وفرص أمطار خفيفة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، خاصة على:

  • السواحل الشمالية الغربية
  • مناطق من الصحراء الغربية

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ولكنها ستكون متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية

وتُعد هذه الحالة مناسبة نسبيًا للأنشطة البحرية، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 33 – الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 26 – الصغرى 16

مطروح: العظمى 23 – الصغرى 15

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 20

قنا: العظمى 35 – الصغرى 21

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 23

وتُسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة، لتتجاوز حاجز 35 درجة مئوية.

نصائح مهمة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء الحارة، تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل
  • ارتداء ملابس خفيفة نهارًا مع الاحتفاظ بملابس مناسبة لبرودة الليل
  • توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة

تعكس موجة الحر المتوقعة غدًا طبيعة فصل الربيع في مصر، الذي يجمع بين ارتفاعات مفاجئة في درجات الحرارة وتقلبات جوية سريعة، ما يتطلب متابعة مستمرة للنشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثيرات سلبية على الحياة اليومية.

