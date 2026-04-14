الأرصاد: استمرار التقلبات الربيعية.. وهذا هو موعد إنكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا ما زلنا في فصل الربيع الذي يتميز بتقلباته الجوية، موضحة أنه شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة وصلت إلى نحو 30 درجة مئوية، لافتة إلى أن البلاد بدأت بالفعل تتأثر بموجة حارة.

وأضافت أنه من المتوقع حدوث انكسار تدريجي لهذه الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة، خاصة يومي السبت والأحد، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

ونصحت المواطنين بإمكانية تخفيف الملابس تدريجيًا خلال فترات النهار، مع ضرورة الحذر من برودة الطقس في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تظل الفروق الحرارية واضحة خلال هذه الفترة من العام.