رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أثارت رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة انتباه السكان خاصة مع تزايدها يوما بعد يوم، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة التي اكتشفت وقوع جريمة بشعة بالعثور على جثة سيدة مذبوحــ ـة وفي حالة تحلل.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحـ ـي وبحالة تعفن جزئي.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وجرى إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الجيران والمعارف لتحديد هوية الجناة والدافع وراء الجريمة.

وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، والاستماع لأقوال الشهود، في إطار جهود مكثفة لكشف غموض الجريمة والقبض على الجاني.