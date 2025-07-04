قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نانت يحدد ثمن مصطفى محمد .. والأهلي يراقب الموقف
حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الإفتاء تحسم الجدل في صومه منفردا دون تاسوعاء
أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا
ترامب وزيلينسكي يتواصلان هاتفيا بعد تعهد بوتين بمواصلة الحرب في أوكرانيا
التعبئة والإحصاء الفلسطيني: أكثر من 57 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر
حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت؟ اعرف آراء الفقهاء وقصته وفضل صومه
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 4-7-2025
إسرائيل تكذب على العالم.. الاحتلال يسوق لصورة أكثر الجيوش أخلاقًا
عمرو دياب يفجّر أزمة بين محمد صلاح العزب وأيمن بهجت قمر لسبب صادم
ماذا يحدث لمن واظب على ذكر الله؟.. خطيب المسجد النبوي: ينعم بـ10 أرزاق
تاكنبرج: إسرائيل تُسيّس معاداة السامية لتبرير جرائمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

أثارت رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة انتباه السكان خاصة مع تزايدها يوما بعد يوم، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة التي اكتشفت وقوع جريمة بشعة بالعثور على جثة سيدة مذبوحــ ـة وفي حالة تحلل. 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحـ ـي وبحالة تعفن جزئي.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وجرى إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الجيران والمعارف لتحديد هوية الجناة والدافع وراء الجريمة.

وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، والاستماع لأقوال الشهود، في إطار جهود مكثفة لكشف غموض الجريمة والقبض على الجاني.

جثة جثة سيدة مصر الجديدة رائحة كريهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك

أرشيفية

المخدرات طيرت عقله.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

ترشيحاتنا

حبس

حبس شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بالقاهرة

أرشيفية

سيارة تطيح بشاب لحظة عبوره الطريق بالمريوطية

المتهم لحظة اقتحام المطعم بالسلاح

طايح في الناس بالسنجة.. سقوط كوارشي بطل فيديو بلطجة فيصل

بالصور

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد