دفن جثة شاب سقط من الطابق الرابع بحدائق أكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شاب سقط من الطابق الرابع بمدينة حدائق أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعت أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

ولقي شخص مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع بمساكن دهشور في منطقة حدائق أكتوبر.

البداية عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود شاب مصاب بكسور في أماكن متفرقه من جسده ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامه لتولي التحقيقات، وعرض جثة المتوفي علي الطب الشرعي.