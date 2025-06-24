إصابة شخصين في حريق سيارة بحدائق أكتوبر

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي بمدينة حدائق أكتوبر ما أسفر عن إصابة شخصين كانا داخل السيارة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتبين نشوب حريق في سيارة ملاكي وتم السيطرة عليها ونتج عن الحريق إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.