مشاجرة تشعل حريقا في أكشاك بشارع مصر والسودان بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شارع مصر والسودان بحدائق القبة جراء مشاجرة بين عددا من الباعة الجائلين.

حريق يلتهم أكشاك في حدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في عدد من الأكشاك بمنطقة مصر والسودان في حدائق القبة جراء مشاجرة.

على الفور انتقلت سيارة إطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين البائعين بسبب خلاف على أولوية البيع، تطورت إلى مشاجرة بينهم قام خلالها أحد المتهمين بإضرام النيران في فرش بائع مما نتج عنه اندلاع الحريق.